Sergio Aguero si ritira dal calcio, è ufficiale: “Prima la salute…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una carriera straordinaria del calciatore argentino che ha detto addio al calcio giocato dopo il problema cardiaco riscontrato qualche mese fa. Sergio Aguero, in questa conferenza stampa, si è accomiatato dal mondo del calcio dopo aver condotto la conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il Kun. La carriera del Kun Un giocatore che ha scritto pagine molto importanti del calcio internazionale. Talentuoso e dal fiuto del gol invidiabile, il calciatore argentino ha militato nelle squadre migliori d’Europa vestendo le maglie di Atletico Madrid, Manchester City e per un brevissimo tempo del Barcellona. In patria, invece, si è disimpegnato con la maglia dell’Indipendiente, suo primo club in carriera. Il Kun ha vinto tanto in carriera, soprattutto nella sua esperienza inglese: cinque Premier League ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una carriera straordinaria del calciatore argentino che ha detto addio algiocato dopo il problema cardiaco riscontrato qualche mese fa., in questa conferenza stampa, si è accomiatato dal mondo deldopo aver condotto la conferenza stampa. Ecco cosa ha detto il Kun. La carriera del Kun Un giocatore che ha scritto pagine molto importanti delinternazionale. Talentuoso e dal fiuto del gol invidiabile, il calciatore argentino ha militato nelle squadre migliori d’Europa vestendo le maglie di Atletico Madrid, Manchester City e per un brevissimo tempo del Barcellona. In patria, invece, si è disimpegnato con la maglia dell’Indipendiente, suo primo club in carriera. Il Kun ha vinto tanto in carriera, soprattutto nella sua esperienza inglese: cinque Premier League ...

