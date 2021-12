Mondiali pallamano in Spagna, sparite cinque atlete di Camerun e Iran (Di mercoledì 15 dicembre 2021) cinque giocatrici di pallamano, quattro Camerunensi e una Iraniana, in Spagna per partecipare ai Mondiali, hanno fatto perdere le loro tracce mentre si trovavano in ritiro a Valencia. Mentre la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021)giocatrici di, quattroensi e unaiana, inper partecipare ai, hanno fatto perdere le loro tracce mentre si trovavano in ritiro a Valencia. Mentre la ...

Advertising

Gazzetta_it : Mondiali pallamano in Spagna, sparite cinque atlete di Camerun e Iran - dearfrensis : Ieri il Mondiale di #F1 all'ultimo giro, oggi i #sorteggiChampions con bug. Cosa potrà accadere domani? L'autogol d… - zazoomblog : Pallamano femminile Mondiali 2021: Danimarca e Spagna in testa ai gruppo 3 e 4 del Main Round - #Pallamano… - zazoomblog : Pallamano femminile Mondiali 2021: finisce pari l’attesa sfida tra le scandinave - #Pallamano #femminile #Mondiali… - da_Budapest : quando in TV ai mondiali di pallamano danno MNE contro RHF, e capisci Montenegro, ma RHF? (wtf??) e poi apprendi ch… -