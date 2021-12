Assalto a Capitol Hill | anche l’ex capo staff di Trump rischia il processo | si è rifiutato di collaborare con le indagini

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo Steve Bannon,dellodi Donald, Mark Meadows,di dover affrontare unper oltraggio al Congresso, dopo essersidicon la Commissione parlamentare che indaga sull’del 6 gennaio scorso. La Camera americana ha votato una risoluzione che raccomanda al ministero della Giustizia di perseguire Meadows per oltraggio alla commissione, con un voto che ha visto l’appoggio dei deputati repubblicani Liz Cheney e Adam Kinzinger, da tempo ormai in rottura con. Se il ministero della Giustizia accoglierà la risoluzione, Meadows sarà il secondodi gabinetto a essere ...

... Mark Meadows, rischia di dover affrontare un processo per oltraggio al Congresso, dopo essersi rifiutato di collaborare con la Commissione parlamentare che indaga sull'Hill del 6 ...... per essersi rifiutato di collaborare senza fondamento con la commissione parlamentare che indaga sull'deldel 6 gennaio scorso. Due repubblicani hanno votato con i democratici. Si ...La Camera ha votato perché Meadows sia accusato di oltraggio dopo la non cooperazione con la Commissione che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio.Il figlio di Donald Trump (foto) era preoccupato dal fatto che il padre non avesse fatto niente per fermare l’assalto a Capitol Hill, sede del Congresso, il 6 gennaio scorso. I commenti di Donald Jr.