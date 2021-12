Venezia-Ternana, programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Venezia-Ternana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Penzo i lagunari ospitano gli umbri per portare a casa una vittoria e approdare così agli ottavi. La squadra di Serie B, però, vorrà provare a sovvertire il pronostico per sorprendere in questa competizione. Fischio d’inizio alle ore 15 di martedì 14 dicembre, chi avrà la meglio? Venezia-Ternana sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ile isudi, match deidi finale di. Al Penzo i lagunari ospitano gli umbri per portare a casa una vittoria e approdare così agli ottavi. La squadra di Serie B, però, vorrà provare a sovvertire il pronostico per sorprendere in questa competizione. Fischio d’inizio alle ore 15 di martedì 14 dicembre, chi avrà la meglio?sarà visibile su1 con la telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese. SportFace.

