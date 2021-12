Sandro Gozi | Sul Quirinale decide Macron? Meloni unfit per governare

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) Onorevole, lei è eurodeputato transnazionale, di Italia Viva ma soprattutto ‘iano’ di Renew Europe, visto che è stato eletto in Francia nelle liste de ‘La Republique en marche’.dice che il presidente francese è il ‘regista’ della scelta del capo dello Stato da parte del Parlamento in Italia. Un’accusa grave. Affermazioni grottesche e comiche. Tra l’altro,parla così dopo lo storico accordo tra Italia e Francia, siglato dain visita a Roma da Draghi e Mattarella, un accordo che può fare la differenza in Europa, perché indica priorità comuni di grandissimo interesse italiano ed è una scelta di politica europea, non una semplice politica bilaterale tra Francia e Italia. Attaccare in maniera così sguaiatain un momento come ...