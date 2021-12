Salva-Napoli, si inizia a fare sul serio: oggi il debutto in commissione bilancio degli emendamenti (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Salvo sorprese dell’ultim’ora, oggi pomeriggio gli emendamenti a firma Pd e Movimento 5 Stelle alla legge di bilancio al fine di alleviare Napoli dal cappio dei 5 miliardi di debito faranno il loro debutto istituzionale. Nel senso che saranno ufficialmente illustrati in commissione bilancio. Al cospetto della sottosegretaria del Mef Laura Castelli, se passeranno questa prova, approderanno poi al Senato e alla Camera in tempo per essere inseriti nella legge che vedrà la luce entro la fine del 2021. Anzi, se tutto filerà liscio, entro la pausa natalizia. Si inizia a fare sul serio, quindi. Ma perchè ci sono 2 emendamenti diversi? Non era più logico ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Salvo sorprese dell’ultim’ora,pomeriggio glia firma Pd e Movimento 5 Stelle alla legge dial fine di alleviaredal cappio dei 5 miliardi di debito faranno il loroistituzionale. Nel senso che saranno ufficialmente illustrati in. Al cospetto della sottosegretaria del Mef Laura Castelli, se passeranno questa prova, approderanno poi al Senato e alla Camera in tempo per essere inseriti nella legge che vedrà la luce entro la fine del 2021. Anzi, se tutto filerà liscio, entro la pausa natalizia. Sisul, quindi. Ma perchè ci sono 2diversi? Non era più logico ...

