Mancini “Speriamo di fare un regalo agli italiani”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Da qui a marzo c’è tempo ediun grandea tutti glie a tutti i bambini che in questi momenti soffrono di più”. Così il ct della Nazionale, Roberto, in vista dei playoff per i Mondiali del 2022, in occasione della sua visita ai piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. cin/ari/gtr su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Speriamo

... "Da qui a marzo c'è ancora tempo edi poter fare un regalo a tutti gli italiani e ai bambini che soffrono di più in questo momento" .: "Andremo al Mondiale. Futuro? Vedremo dopo gli ...Oggi perdiamo Smalling e Felix ma recuperiamocontro l'Atalanta, è sempre tutto difficile". ... Il malore del tifoso? L'ho capito solo alla fine,vada tutto bene. In quel caso se mi ...Il tecnico di Jesi, in visita al reparto di neuropsichiatria infantile del padiglione pediatrico dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, spinge la Nazionale e i suoi tifosi ...Le dichiarazioni di Roberto Mancini in vista del playoff per Qatar 2022: "Speriamo di fare un grande regalo agli italiani" ...