Pescara-Pistoiese oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

Pescara-Pistoiese sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la diciottesima giornata di Serie C 2021/2022. Tutto pronto all'Adriatico per questa sfida in cui scendono in campo la sesta in classifica e la terzultima, inutile dire dunque quanto siano importanti i tre punti. Fischio d'inizio alle ore 17.30 di domenica 12 dicembre. diretta tv su Sky Sport 253, streaming su Eleven Sports.

