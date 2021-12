LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA | ci siamo | inizia l’ultimo atto tra Hamilton e Verstappen!

(Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Dei primi 10 i soli, Bottas e Tsunoda montano gomme medie. Soft per tutti gli altri. 14.01 Alonso e Gasly, rispettivamente 11° e 12°, partiranno con gomme hard. 14.00 Giro di formazione! 13.59 Chi arriva davanti tra Verstappen esarà campione del mondo. Se entrambi si ritirassero, allora si imporrebbe l’olandese grazie al maggior numero di vittorie stagionali, il primo criterio che viene preso in considerazione a parità di punti. 13.58 In partenza Verstappen avrà il vantaggio delle gomme soft, ma le medie di Lewisdovrebbero consentire una durata maggiore. La strategia sarà decisiva. 13.57 Buongiorno da Federico Militello, amici di OA Sport. Seguiremo insieme questo ultimodel Mondiale di F1. 13.55 Saranno ...

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? CI SIAMO, LEWIS E MAX FACCIA A FACCIA ?? PRIMA DELLA GARA DECISIVA IL LIVE ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ?? CI SIAMO, LEWIS E MAX FACCIA A FACCIA ?? PRIMA DELLA GARA DECISIVA IL LIVE ? - fanpage : Segui con noi l'#AbuDhabiGP, gara decisiva del mondiale di Formula 1 - Formula1WM : Giro 0/55 - Giro di formazione in corso... #abudhabigp #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Abu

Il momento tanto atteso è arrivato. Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina diDhabi, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max Verstappen e Lewis Hamilton , ma l'olandese della Red Bull - Honda, in caso di ritiro per entrambi, avendo ...... parzialmente nuvoloso, 23°C, vento 18 km/h NO, 1% probabilità di pioggia Programmazione televisiva in Italia Diretta Sky Sport F1 e TV8 : 12:25 Paddock, 13:55 GPDhabi, 15:55 PaddockIl momento tanto atteso è arrivato. Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, gara che deciderà chi sarà ...La DIRETTA della gara di Abu Dhabi 2021, ultimo GP del mondiale di Formula 1: chi vincerà il titolo? Gli aggiornamenti in tempo reale.