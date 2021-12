Lazio, si riapre la trattativa per il rinnovo del difensore: l’accordo è più vicino (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo le ultime indiscrezioni che vedevano Luiz Felipe (in scadenza di contratto nel 2022) lontano dalla capitale, secondo il Corriere dello Sport la società biancoceleste avrebbe riaperto la trattativa e accorciato le distanze. Lazio, calciomercato, Luiz FelipeIl difensore italo-brasiliano chiederebbe un aumento dello stipendio, in linea con quello di Acerbi, e Claudio Lotito sembrerebbe aver alzato la sua proposta. l’accordo, quindi, potrebbe non essere lontano. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo le ultime indiscrezioni che vedevano Luiz Felipe (in scadenza di contratto nel 2022) lontano dalla capitale, secondo il Corriere dello Sport la società biancoceleste avrebbe riaperto lae accorciato le distanze., calciomercato, Luiz FelipeIlitalo-brasiliano chiederebbe un aumento dello stipendio, in linea con quello di Acerbi, e Claudio Lotito sembrerebbe aver alzato la sua proposta., quindi, potrebbe non essere lontano. Ludovica Mauro

