Giorgia Meloni chiude Atreju “Definirsi conservatori è rivoluzionario”

(Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata di2021, ère la manifestazione dal palco in Piazza Risorgimento, a Roma, del ‘Natale dei Conservatorì. “Non c’è niente di piùditali, di opporsi alla dittatura di chi ci vuole tutti uguali”, esordisce la leader di Fratelli d’Italia prima di toccare diversi temi, a partire dalla situazione attuale in Italia. “Draghi dice che si possono mantenere strutture anche senza prorogare stato d’emergenza. Allora si può fare, proprio come dicevamo noi. La verità è che la sinistra ha usato dall’inizio questa pandemia per limitare le libertà degli italiani – dice, che non risparmia altre frecciate -. Intendiamo lavorare alla madre di tutte le riforme: uscire da pantano di ...

Sul palco per il gran finale sale la leader di Fratelli d'Italia. Per il 'Natale dei Conservatori' un successo enorme, tra confronti e ...'Una delle nostre priorità e difendere la casa' annunciadal palco di Atreju 2021. E' l'ultimo giorno della manifestazione di Fratelli d'Italia in piazza Risorgimento e la leader del partito chiude la kermesse. "La sinistra usa il Covid per ...“Nella prossima elezione del presidente della Repubblica il centrodestra ha i numeri per essere determinante. Vogliamo un capo dello Stato che faccia gli interessi della nazione e non del Pd. Non acce ...L'ex missina ora alla testa di Fratelli d'Italia: "Vogliamo un Capo dello Stato che faccia gli interessi della nazione e non del Pd, vogliamo un patriota" ...