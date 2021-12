L'addio degli amici a Lina Wertmuller: alla camera ardente anche Mara Venier e Dacia Maraini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rose bianche e rosse, anche quelle inviate da Sophia Loren (‘dalla tua cara amica’), una corona del Comune e il gonfalone di Napoli, città che l’aveva eletta cittadina onoraria, e una folla silenziosa e discreta, soprattutto... Leggi su today (Di venerdì 10 dicembre 2021) Rose bie rosse,quelle inviate da Sophia Loren (‘dtua cara amica’), una corona del Comune e il gonfalone di Napoli, città che l’aveva eletta cittadina onoraria, e una folla silenziosa e discreta, soprattutto...

Advertising

Tg3web : L'addio a Lina Wertmüller. In Campidoglio la camera ardente, tanti colleghi e amici per l'ultimo saluto. Domattina… - Agenzia_Ansa : L'addio di Angela Merkel alla politica. 'Grazie per la fiducia, per l'incarico che così a lungo ho tenuto'. 'Guarda… - paoloigna1 : RT @udogumpel: Addio a Enrico Pieri, uno degli ultimi superstiti dell’eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Lo incontrai per la prima volta, 20… - isamiccoli52 : RT @udogumpel: Addio a Enrico Pieri, uno degli ultimi superstiti dell’eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Lo incontrai per la prima volta, 20… - leodalneg : RT @udogumpel: Addio a Enrico Pieri, uno degli ultimi superstiti dell’eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Lo incontrai per la prima volta, 20… -