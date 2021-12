Covid, Ricciardi avverte: “Durerà per tutto il 2022, dobbiamo stare attenti ed evitare che la crescita diventi esponenziale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Purtroppo anche se in misura minore rispetto allo scorso anno, i contagi continuano ad aumentare, basti pensare agli altri 20mila e più nuovi casi segnalati oggi“. Una situazione, ha avvertito il docente di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza), Walter Ricciardi, che “ci induce a lavorare bene per proteggerci in casa nostra, ma anche per far sì che la protezione venga data a tutto il mondo: finché tutto il pianeta non sarà al sicuro nessuno sarà al sicuro”. Ricciardi: “Bisognerà fare i conti col Covid per tutto il 2022. dobbiamo essere attenti” Dunque, ha proseguito l’esperto, “Bisognerà fare i conti col Covid per tutto il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Purtroppo anche se in misura minore rispetto allo scorso anno, i contagi continuano ad aumentare, basti pensare agli altri 20mila e più nuovi casi segnalati oggi“. Una situazione, ha avvertito il docente di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza), Walter, che “ci induce a lavorare bene per proteggerci in casa nostra, ma anche per far sì che la protezione venga data ail mondo: finchéil pianeta non sarà al sicuro nessuno sarà al sicuro”.: “Bisognerà fare i conti colperilessere” Dunque, ha proseguito l’esperto, “Bisognerà fare i conti colperil ...

