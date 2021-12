(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Possiamore che la partitanon si svolgerà questa sera. Ulteriori informazioni seguiranno a tempo debito“. Con questa mail di risposta indirizzata a L’Equipe, l’ha ufficializzato il rinvio della partita di Conference League in programma questa sera a Londra per via dei tanti casi di positività al Covid all’interno della squadra (giocatori e staff) di Antonio Conte. Ieri sera gli Spurs avevano comunicato il rinvio della partita, ma poco prima della mezzanotte, tramite una nota, ilaveva contestato la decisione definendola “unilaterale” e aggiungendo che non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte della, che ora è arrivata. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Rinviata la gara del #Tottenham contro il #Rennes - Agenzia_Ansa : La partita di domani fra Tottenham e Rennes, valida per la fase a gironi della Conference League, è stata rinviata… - Sport_Fair : La partita di #ConferenceLeague #TottenhamRennes non si disputerà: il motivo e gli ultimi aggiornamenti - Pall_Gonfiato : Tottenham-Rennes, scoppia il caso Covid. Conte nella bufera: l'accusa è gravissima -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Rennes

In una videoconferenza alle 19:45 tra i rappresentanti UEFA,, gli Spurs hanno annunciato l'intenzione di non giocare la partita di Conference League giovedì sera. Decisione ......anche il comunicato delriguardo al focolaio Covid all'interno del gruppo squadra: gli 'Spurs' avevano annunciato che la sfida di Conference League in programma questa sera contro il...Il club francese, dopo la scelta degli Spurs di spostare il match di Conference League, parla di nebbia londinese e si riserva il diritto di appellarsi alla .... Decisione unilaterale che non è stata ...Tottenham-Rennes, la Uefa conferma: "Gara rinviata". In serata il Rennes aveva protestato contro "la decisione unilaterale" degli Spurs ...