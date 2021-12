Ternana-Benevento venerdì 10 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo anticipo della diciassettesima giornata di Serie B che vede ladi Lucarelli impegnata in casa contro la corazzata. Le ferae sono in serie positiva da 5 turni, con 3 pareggi e 2 vittorie. La classifica ora inizia a prendere una piega diversa, con i rossoverdi a ridosso della zona playoff e desiderosi finalmente di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Ternana-Benevento (venerdì 10 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, - TernanaNews : Ternana-Benevento, il pre partita di Cristiano Lucarelli - TUTTOB1 : CdU: 'Ternana, Donnarumma-Pettinari anche con il Benevento' - TernanaNews : Ternana-Benevento, oggi alle 12 parla Cristiano Lucarelli - TernanaNews : Ternana-Benevento, oggi alle 12 parla Cristiano Lucarelli -

Ultime Notizie dalla rete : Ternana Benevento

Alle 20.30 tocca a. I rossoverdi vengono dal pareggio esterno per 1 - 1 contro il Frosinone e in classifica sono undicesimi, a pari merito con la Reggina, con 22 punti, a +7 ......00 Union Berlino - Slavia Prague Visualizza Conference League CALCIO - SERIE A 20:45 Genoa - Sampdoria CALCIO - SERIE B 18:00 Cremonese - Crotone 20:30CALCIO - SERIE A 15:00 ...Il 10 dicembre 2021 gli anticipi di Serie A, Serie B e Liga saranno visibili in esclusiva su DAZN; quelli di Bundesliga e Ligue 1 su Sky ...In Serie B colpo grosso del Monza a Brescia, Pisa di misura a Como, Lecce secondo; nessun punto in fondo alla classifica. A Parma si è aperta la crisi.