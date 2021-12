Influenza aviaria, bassa trasmissione da pollo a uomo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dei focolai di Influenza aviaria sono stati individuati nel pollame domestico italiano e in particolare negli allevamenti di tipo industriale di tacchini da carne in provincia di Verona. Il rischio di trasmissione agli esseri umani è considerato basso ma la situazione va comunque monitorata per individuare eventuali successivi cambiamenti. Con una circolare, il ministero della Salute ha così informato del focolaio invitando il personale che lavora a contatto con gli animali a sottoporsi alla vaccinazione antInfluenzale gratuita. Proprio per rischio aviaria, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nei giorni scorsi ha ordinato la chiusura di una parte di Villa Pamphilj dopo la morte di un cigno vicino al laghetto. “La chiusura parziale del Parco - ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi - ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dei focolai disono stati individuati nel pollame domestico italiano e in particolare negli allevamenti di tipo industriale di tacchini da carne in provincia di Verona. Il rischio diagli esseri umani è considerato basso ma la situazione va comunque monitorata per individuare eventuali successivi cambiamenti. Con una circolare, il ministero della Salute ha così informato del focolaio invitando il personale che lavora a contatto con gli animali a sottoporsi alla vaccinazione antle gratuita. Proprio per rischio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nei giorni scorsi ha ordinato la chiusura di una parte di Villa Pamphilj dopo la morte di un cigno vicino al laghetto. “La chiusura parziale del Parco - ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi - ...

