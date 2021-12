Alessia Marcuzzi coglie tutti di sorpresa: “Ci sto lavorando da mesi”, la notizia è inaspettata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Alessia Marcuzzi rivela una grande notizia inaspettata: “ci sto lavorando da mesi”, e coglie tutti di sorpresa! Alessia Marcuzzi rispondendo ad alcune storie su Instagram sorprende i suoi fan con una notizia davvero inaspettata, un progetto a cui, a quanto pare, sta lavorando da diverso tempo. Alessia Marcuzzi è un personaggio di spicco nel mondo dell’intrattenimento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 9 dicembre 2021)rivela una grande: “ci stoda”, edirispondendo ad alcune storie su Instagram sorprende i suoi fan con unadavvero, un progetto a cui, a quanto pare, stada diverso tempo.è un personaggio di spicco nel mondo dell’intrattenimento L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Italia_Notizie : Alessia Marcuzzi e il sesso in aereo: “Lui è un ex portiere di calcio”, ecco di chi si tratta. L’indiscrezione - modamadeinitaly : Il Viaggio. Collezione Autunno Inverno 2022 Marks&Angels dal blog di Alessia Marcuzzi - cronacadiroma : La rivelazione hot di Alessia Marcuzzi : 'Sesso in aereo con un calciatore' #alessiamarcuzzi #CarloCudicini #Chi - BotElenoire : alessia marcuzzi levriero afgano - infoitcultura : Alessia Marcuzzi e Stefano de martino, dopo la storia non è finita: il retroscena mai raccontato -