Xiomara Castro ha vinto: è la prima donna presidente dell’Honduras (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I conservatori del Partido Nacional de Honduras, al governo dal 2010, hanno ufficialmente riconosciuto la vittoria di Xiomara Castro alle elezioni del 28 novembre; hanno promesso di ricoprire il ruolo “opposizione costruttiva” e di essere pronti a collaborare col nuovo governo. Con il 53% dei voti, la candidata del Partido Libertad y Refundación è diventata la prima donna ad assumere la guida dello Stato centroamericano. Si è pubblicamente congratulato con lei il rivale Nasry “Tito” Asfura, sindaco della capitale Tegucigalpa, che ha ottenuto solo il 34%. Si è trattato di un gesto di alto valore simbolico, che forse mette fine al complicato periodo iniziato nel 2009 con quello che molti considerano un vero e proprio golpe, ovvero la rimozione del presidente Manuel Zelaya avviata dalla Corte Suprema di ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I conservatori del Partido Nacional de Honduras, al governo dal 2010, hanno ufficialmente riconosciuto la vittoria dialle elezioni del 28 novembre; hanno promesso di ricoprire il ruolo “opposizione costruttiva” e di essere pronti a collaborare col nuovo governo. Con il 53% dei voti, la candidata del Partido Libertad y Refundación è diventata laad assumere la guida dello Stato centroamericano. Si è pubblicamente congratulato con lei il rivale Nasry “Tito” Asfura, sindaco della capitale Tegucigalpa, che ha ottenuto solo il 34%. Si è trattato di un gesto di alto valore simbolico, che forse mette fine al complicato periodo iniziato nel 2009 con quello che molti considerano un vero e proprio golpe, ovvero la rimozione delManuel Zelaya avviata dalla Corte Suprema di ...

Advertising

StrumentiP : #Americhe Xiomara Castro ha vinto: è la prima donna presidente dell’Honduras - AncoraFischia : Come sarà l’#Honduras di Xiomara Castro? – Intervista con il prof. Luca Pennisi.. - AncoraFischia : Come sarà l’#Honduras di Xiomara Castro? – Intervista con il prof. Luca Pennisi - lalitapetila : RT @michelegiorgio2: #HONDURAS. La vincitrice avrà il difficile compito di rimettere in piedi il Paese e la sua economia e creare posti di… - marcoleofrigio : RT @CafeGeopolitico: La candidata di #LIBRE #XiomaraCastro sarà la prossima Presidente dell’#Honduras. Il rivale del Partito Nazionale ha a… -