“Geo” | biscotti all’olio d’oliva di Stefania Grandinetti

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’abile cuocaha proposto una delle sue ricette all’interno di Geo, lo storico programma di Rai3 condotto, ogni pomeriggio, da Sveva Sagramola. Nel dettaglio,ci ha spiegato come preparare i. Ingredienti Per circa 20 pezzi: 250 g farina, 1 cucchiaino abbondante di lievito per dolci, 2 uova intere, 50 g olio evo dal gusto delicato, 1 pizzico di sale, 120 g zucchero di canna, qb confettura di albicocche per completare Procedimento In una ciotola, mettiamo la farina, il lievito per dolci, un pizzico di sale e lo zucchero e mescoliamo. Inseriamo al centro le uova intere e l’olio evo e lavoriamo con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e lavorabile. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare per 30 minuti in ...