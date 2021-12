"Un pacco per te", il nuovo tormentone natalizio de Il Pagante che vede la partecipazione di Lorella Cuccarini. Ecco il link per prenotarlo subito. (Di martedì 7 dicembre 2021) Il brano anticipa il nuovo album "Devastante", con i brani scritti e interpretati anche dal peschierese Edoardo Cremona alias Eddy Veerus, voce maschile del Trio che fa il verso ad ambienti e situazioni tipicamente giovanili. Ascoltalo. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 7 dicembre 2021) Il brano anticipa ilalbum "Devastante", con i brani scritti e interpretati anche dal peschierese Edoardo Cremona alias Eddy Veerus, voce maschile del Trio che fa il verso ad ambienti e situazioni tipicamente giovanili. Ascoltalo.

Advertising

sonounadiva_ : Non ditemi che canta”Un pacco per te” #Amicispoiler - ssheisalady : oddio canteranno un pacco per tenxisjshsjasjsns - tmswarkles : Diluviava e sono stata, credo, l'unica nel mio complesso condominiale a scendere per prendere il pacco dal corriere… - Daaisyviolet : UN PACCO PER TE FT PAGANTE - Andrak1983 : @Stefanonavarri1 @PosteNews @PosteSpedizioni @WebPoste Deve arrivare a Venezia. Oggi misteriosamente il pacco si è… -