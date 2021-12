Milan-Liverpool 1-2 | Romagnoli | “Ora la testa va al campionato”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Spiace perché stavamo bene e avevamo iniziato forte il primo tempo. Eravamo in un girone difficilissimo”. Ecco le parole di Alessioai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta delcontro ildi Champions League per 1-2. “Ora dobbiamo pensare al. Le assenze? Fanno parte del gioco. Chi ha giocato si è fatto trovare in tempo. Avremmo forse dovuto raccogliere qualcosa in più nelle partite prima”. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - capuanogio : Il #Milan fuori dall’Europa a dicembre ma non chiamatelo fallimento. Girone quasi impossibile, il resto l’hanno fat… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - PianetaMilan : #MilanLiverpool, #Pioli a @SkySport: 'Ci sono rimpianti. Grazie tifosi: fantastici' - #UCL @ChampionsLeague… - elbauscia : RT @Gazzetta_it: Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Liverpool

Commenta per primo Il centrocampista delSandro Tonali ha commentato a Sky Sport la sconfitta colche è costata l'eliminazione dalla Champions League: 'E' stata una gara difficile, li conoscevamo. Anche senza le prime linee ...1 - 2, IL TABELLINO Marcatori: 28' pt Tomori (Mil), 35' pt Salah (Mil), 9' st Origi (Liv)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan, Kalulu (dal 18' st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo; ...Alcune prestazioni non hanno convinto i tifosi rossoneri. Qualcuno, poi, mette in discussione il valore del terzino ex Real: “Uno scarso come lui non l’ho mai visto”. Sui social, infatti, sono stati ...CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico del Milan commenta ai microfoni di Canale 5 la sconfitta contro il Liverpool a San Siro: "Sarebbero serviti più ritmo e qualità, m ...