“Errore grave” | Inter | Inzaghi punta il dito contro un nerazzurro

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Simoneparla nel post partita di Real Madrid-: c’è rammarico per il risultato e per l’espulsione di Barella. Simoneha parlato della prestazione dei suoi nel post partita di Real Madrid-. Per il misterc’è rammarico a causa del risultato registrato ma si è comunque dimostrato orgoglioso della prestazione dei suoi: “Molto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

riotta : Le molestie sessuali contro le donne non sono colpa, responsabilità, addebito morale delle donne e contro le donne.… - PaolaSaulino : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Barella ha fatto errore grave. E' intelligente, ha capito l'errore. A fine gara ha chiesto subito scusa all'alle… - SimoneTogna : Inzaghi: “Barella, errore grave. Ma noi dovevamo sfruttare le occasioni create. Resta il rammarico, anche se per ba… - lNTERISTAAA : RT @it_inter: #Inzaghi su #Barella: 'Ha fatto un errore grave, ha già chiesto scusa' - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Meritavamo di più. Barella? Errore grave, ha chiesto scusa a tutti' #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Errore grave

La mazzata finale arriva subito dopo, ancora per colpa di undei rossoneri. Kessie invece di avanzare passa lateralmente il pallone a Tomori che in pratica lo regala a Manè, la cui ...AGI - Un altro match e un altro. L'avventura di Ian Nepomniachtchi al campionato mondiale di scacchi, in corso all'Expo 2020 di Dubai, si sta trasformando in un calvario. Quella di oggi, però, è stata una svista ancora ...Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha strigliato Nicolò Barella nel dopo gara della sfida con il Real Madrid, che i nerazzurri hanno perso 2-0. Il centrocampista ex Cagliari ...L'allenatore nerazzurro al termine della sfida con il Real: "Barella ha chiesto scusa all'allenatore, allo staff e alla squadra".