Ferrero, il crac di quattro società dietro l’arresto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Perchè Ferrero è stato arrestato? Massimo Ferrero è stato arrestato a Milano e portato nel carcere di San Vittore per il crac di quattro società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Le società, da quanto si è appreso, sono state dichiarate fallite qualche anno fa. Una delle società coinvolte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Perchèè stato arrestato? Massimoè stato arrestato a Milano e portato nel carcere di San Vittore per ildinel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Le, da quanto si è appreso, sono state dichiarate fallite qualche anno fa. Una dellecoinvolte L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico co… - infoitinterno : Nuovi guai giudiziari per Massimo Ferrero. Cinque anni fa la condanna per il crac Livingston a Busto - CosenzApp : Ferrero arrestato insieme alla figlia: crac di 4 società nel cosentino - Gazzettino : Ferrero arrestato per bancarotta, Samp estranea. Crac 4 società, il legale: «Trattato peggio di Riina» - varesenews : Nuovi guai giudiziari per Massimo Ferrero. Cinque anni fa la condanna per il crac Livingston a Busto -