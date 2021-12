Spezia-Sassuolo, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) La Serie A non lascia mai a desiderare con le numerose partite che vanno in scena, stavolta protagoniste saranno Spezia-Sassuolo. Un match che si prospetta carico di emozioni, dato che entrambe le compagini puntano sul gioco e sull’aver il predominio sul campo. Sponda Spezia, la squadra di Thiago Motta non viene da un grande momento e deve assolutamente allontanarsi dalla zona retrocessione: il tecnico italo-brasiliano deve compiere questo miracolo sportivo, ma finora la strada sembra davvero in salita. Versante Sassuolo, Alessio Dionisi sta facendo volare i neroverdi, ripercorrendo le orme di Roberto De Zerbi da diversi punti di vista. Le ultime sulle probabili formazioni, il pronostico e la diretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) LaA non lascia mai a desiderare con le numerose partite che vanno in scena, stavolta protagoniste saranno. Un match che si prospetta carico di emozioni, dato che entrambe le compagini puntano sul gioco e sull’aver il predominio sul campo. Sponda, la squadra di Thiago Motta non viene da un grande momento e deve assolutamente allontanarsi dalla zona retrocessione: il tecnico italo-brasiliano deve compiere questo miracolo sportivo, ma finora la strada sembra davvero in salita. Versante, Alessio Dionisi sta facendo volare i neroverdi, ripercorrendo le orme di Roberto De Zerbi da diversi punti di vista. Le ultime sulle, ile la...

Advertising

CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - SassuoloUS : #SpeziaSassuolo: sono 22 i convocati neroverdi ?? ?? - lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Domenica 5 Dicembre #SerieA ???? (12:30) Bologna ?? Fiorentina (15:00) Spezia ?? Sassuolo (15… - ES_Nowgoal : ??Partidos de #SerieA de hoy?? ??Bolonia VS Fiorentina?? ??Spezia VS Sassuolo?? ??Venezia VS Verona?? ??Sampdoria VS Lazio… - Marcellari77 : @Tractor220510 Ho visto di peggio. Il derby dell'appennino a pranzo non è male. Samp Lazio e Spezia Sassuolo regaleranno gol -