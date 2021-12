Sarri ha rivelato la frase con cui Milinkovic si è fatto espellere

Advertising

paolo78350349 : #ieri al #StadioMaradona, primo anniversario dalla scomparsa di #DiegoArmandoMaradona, in #NapoliLazio, ha rivelato… - carmi_ne : l’inquadratura su Sarri ha rivelato che il mister è passato dalla Marlboro alle Merit, sarebbe interessante sapere perché -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri rivelato

SerieANews

... reduce da una batosta al 'Maradona' contro il Napoli nella quale hache 'si capiva dal ... Domani all'Olimpico arriva l' di Gotti , ex collaboratore dial Chelsea . Le prove tattiche ...Antonio Conte aveva inaugurato due lustri di dominio in Italia firmati anche da Allegri e, il ... l'acquisto di Ronaldo si èun bagno di sangue; la squadra è stata eliminata in modo ...Secondo tempo difficile per la Lazio nella gara vinta contro la Sampdoria per 3-1. I biancocelesti infatti hanno giocato quasi tutta la ripresa in dieci uomini per l'espulsione ...Sarri tira un sospiro di sollievo. Immobile, uscito dopo il primo tempo zoppicando leggermente, secondo le prime sensazioni, rivelate da Lazio Style Radio, avrebbe avuto un piccolo problema fisico al ...