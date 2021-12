Potenza-Turris, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Comunale Alfredo Viviani, il Potenza ospita la Turris nella gara valida per la 17esima giornata del girone C di Serie C. Tentativo di crearsi una strada migliore per i leoni, magari provando a scalzare qualche posizione. Gli ospiti invece provano l’assalto al podio per regalarsi un posto tra le prime tre. Le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Potenza-Turris. Il momento del Potenza Il Potenza deve immediatamente provare a rialzarsi senza curarsi dell’importanza degli avversari. Il terzultimo posto comincia a pesare come un macigno e il rischio di rimanere relegati nelle zone più calde è concreto. Al momento i rossoblù hanno conquistato 14 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Comunale Alfredo Viviani, ilospita lanella gara valida per la 17esima giornata del girone C diC. Tentativo di crearsi una strada migliore per i leoni, magari provando a scalzare qualche posizione. Gli ospiti invece provano l’assalto al podio per regalarsi un posto tra le prime tre. Le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIldeve immediatamente provare a rialzarsi senza curarsi dell’importanza degli avversari. Il terzultimo posto comincia a pesare come un macigno e il rischio di rimanere relegati nelle zone più calde è concreto. Al momento i rossoblù hanno conquistato 14 ...

