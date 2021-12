(Di domenica 5 dicembre 2021) Olivierpotrebbe accorciare i tempi di recupero rispetto all’rimediato contro l’Atletico Madrid: il francese punta ilLa notizia dell’di Pietro Pellegri, arrivato ieri nel primo tempo della gara contro la Salernitana, potrebbe essere mitigato dalle ottime notizie che arrivano su Olivier. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’attaccante delsta accorciando i tempi di recupero dall’rimediato contro l’Atletico Madrid in Champions. Il 2021 dell’ex Chelsea potrebbe non essere finito: nel mirino del numero 9 rossonero c’è infatti la gara del 19 dicembre contro ilo al massimo quella di tre giorni dopo contro l’Empoli. Pioli e Ibra possono dunque respirare un ...

Advertising

CalcioNews24 : Infortunio #Giroud: il bomber del #Milan vuole il #Napoli. Le ultime - MilanClubRho : Olivier #Giroud sta recuperando bene dalla lesione al bicipite femorale sinistro che lo sta tenendo fermo da Madrid… - gilnar76 : Infortunio Giroud, arriva un’importante novità! Le ultime #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ilrossoeilnero2 : @SkySport .. mario giunta ' adesso parliamo del milan' ... @gia_pad ' il milan e' in testa PER QUELLO CHE VALE'...… - Milannews24_com : Infortunio #Giroud, arriva un’importante novità! Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Giroud

...protagonista con la maglia del Milan in campionato e in Champions League nonostante l'età e la presenza di. L'articolo Chi è Zlatan Ibrahimovic: origini, moglie, figli, fisico,, ...... e non pensando solo al singolo. E pensare che avrebbe dovuto essere la sua partita. ... Perché non si sa mai ed è meglio non correre rischi dal momento che ancheè ai box da quattro ...Filtrano buone notizie in casa Milan sul fronte recuperi. A disposizione contro il Napoli? Se da una parte Pietro Pellegri, tormentato dagli infortuni, si ...Olivier Giroud potrebbe accorciare i tempi di recupero rispetto all’infortunio rimediato contro l’Atletico Madrid: il francese punta il Napoli La notizia dell’infortunio di Pietro Pellegri, arrivato i ...