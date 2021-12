Arrestato latitante in Belgio: incastrato dalle foto su Facebook (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrestato latitante in Belgio: rintracciato all’estero da una foto su Facebook. Aveva chiamato la sua attività col nome del suo paese dì origine E’ stato rintracciato grazie a una foto su Facebook, postata e poi rimossa dopo qualche ora, Arrestato latitante in Belgio era originario del Molise, ricercato per numerosi reati tra quali rapina, ricettazione Leggi su periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021)in: rintracciato all’estero da unasu. Aveva chiamato la sua attività col nome del suo paese dì origine E’ stato rintracciato grazie a unasu, postata e poi rimossa dopo qualche ora,inera originario del Molise, ricercato per numerosi reati tra quali rapina, ricettazione

Advertising

SLN_Magazine : Posta foto su Fb e lo rintracciano, arrestato latitante - Slake761 : Il latitante italiano rintracciato e arrestato in Belgio per una foto postata sui social - 31magnl : Latitante in #olanda dal #Belgio, viene arrestato in NL e condannato per un altro reato - - ilfaroonline : Latitante posta una foto su Facebook e i carabinieri lo trovano: arrestato - tvprato : Arrestato latitante: deve scontare 5 anni per estorsione -