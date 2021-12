Amici 21 | anticipazioni della dodicesima puntata | tre alunni lasciano la scuola

Leggi su movieplayer

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ladi21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco ledi quello che vedremo. Ladi21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: oggi ben 3 ragazzi lasceranno la. Scopriamo dalle, diffuse dal portale Quellochetuttivoglionosapere che in studio ci saranno 2 ospiti ovvero la cantante Giordana, che farà ascoltare il suo nuovo singolo, e Christian De Sica, chiamato a giudicare i cantanti e a stilare la classifica che decide chi andrà in sfida la prossima settimana. Nellaprecedente era rimasta sospesa la gara di ballo tra Lorella Cuccarini e Alessandra ...