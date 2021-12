All Together Now, anticipazioni puntata 5 dicembre 2021: chi sono i concorrenti in gara, giudici ed eliminati (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo l’eliminazione della giovane Carola Loretucci, che nella seconda manche di domenica scorsa ha ottenuto il voto più basso (60 punti) con la canzone ‘Senza fare sul serio’ di Malika Ayane, stasera torna l’appuntamento con All Together Now, il programma di successo di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. All Together Now, anticipazioni puntata 5 novembre 2021: chi sono i concorrenti in gara I concorrenti in gara sono 9 e la finale si fa sempre più vicina. Anche stasera saliranno sul palco di All Together Now per due imperdibili manche: Samir Abass, 22 anni, di Como; Jalisse Bascià, 25 anni di San Cesario, Carola Campagna, 24 anni di Carate Brianza, Vincenzo Cantiello, 21 anni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo l’eliminazione della giovane Carola Loretucci, che nella seconda manche di domenica scorsa ha ottenuto il voto più basso (60 punti) con la canzone ‘Senza fare sul serio’ di Malika Ayane, stasera torna l’appuntamento con AllNow, il programma di successo di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. AllNow,5 novembre: chiinin9 e la finale si fa sempre più vicina. Anche stasera saliranno sul palco di AllNow per due imperdibili manche: Samir Abass, 22 anni, di Como; Jalisse Bascià, 25 anni di San Cesario, Carola Campagna, 24 anni di Carate Brianza, Vincenzo Cantiello, 21 anni di ...

