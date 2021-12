Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: HELLAS VERONA - Tudor: 'Il Venezia è preparato e molto organizzato, dovremo dare il 100%' - napolimagazine : HELLAS VERONA - Tudor: 'Il Venezia è preparato e molto organizzato, dovremo dare il 100%' - apetrazzuolo : HELLAS VERONA - Tudor: 'Il Venezia è preparato e molto organizzato, dovremo dare il 100%' - sportli26181512 : Verona, Tudor: 'Vietato sbagliare con il Venezia': Il tecnico: 'La nostra bravura deve essere quella di dare sempre… - Luxgraph : Verona, Tudor: 'Venezia organizzato, gara difficile' -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Tudor

Lo ha dichiarato il tecnico del, Igorin vista del prossimo impegno: "Giocano con la giusta spensieratezza e hanno elementi importanti con ottime caratteristiche sia di qualità che ...Il Venezia , reduce dalla sconfitta di Bergamo (4 - 0), si prepara a ricevere il. La squadra allenata da Igorin questa prima parte di stagione ha già battuto club del calibro di Roma (3 - 2), Lazio (4 - 1) e Juventus (2 - 1). Bene in casa ma in trasferta... Simeone ...Il tecnico: "Noi dovremo essere tosti e bravi a non sbagliare niente, sfruttando ciò che l'avversario ci concederà" ...L'undici allenato da Paolo Zanetti in casa non ha "timbrato il cartellino" solamente nella partita persa per 2-0 contro l'Inter ...