Scacchi a Dubai | Carlsen | una ricerca feroce | estenuante | implacabile del più piccolo vantaggio per strappare la vittoria

(Di sabato 4 dicembre 2021) Finalmente l’equilibrio è rotto: dopo quasi otto ore di gioco,vince la sesta partita, una maratona infinita. 136 mosse: l’incontro più lungo di sempre in un match mondiale. Il record apparteneva alla quinta partita del match mondiale fra Anatolj Karpov, il detentore, e Viktor Korchnoi, lo sfidante: 29 luglio 1978, Bagujo, Filippine, sotto una pioggia incessante che non la smetteva di tamburellare il tetto della sala di gioco. Ed è una buona cosa. Non dico la pioggia o che il record sia stato battuto, e neppure chee Nepo siano rimasti inchiodati allaera per tutto quel tempo, ma che io possa approfittarne per raccontare di quel match lontano, su cui peraltro esiste uno dei più bei libri dimai scritti: Mikhail Tal – Dmitrje Bjelica, Rapporto da Bagujo (Francisci editore: roba da ...