Roma, badante infedele: usa il bancomat dell’89enne di cui doveva prendersi cura per spillargli migliaia di euro (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si accontentava dello stipendio di badante. Preferiva “arrotondare” prelevando molti più soldi dal bancomat del suo assistito, pensando che, vista la sua veneranda età, non se sarebbe mai accorto. Ma, grazie ad una lunga e accurata attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, la donna, un’italiana di 71 anni, è ora gravemente indiziata di aver “spillato” ben 15.500 euro ad un pensionato di 89 anni, invalido, che era stata chiamata ad accudire. Prelevati 15.500 euro in 4 mesi La donna, che da tempo prestava assistenza all’anziano, approfittando della confidenza che aveva con l’ambiente domestico, sarebbe riuscita, in più occasioni, a utilizzare la carta bancomat della vittima con cui è emerso che, tra i mesi di Luglio e Ottobre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si accontentava dello stipendio di. Preferiva “arrotondare” prelevando molti più soldi daldel suo assistito, pensando che, vista la sua veneranda età, non se sarebbe mai accorto. Ma, grazie ad una lunga e acta attività d’indagine svolta dai Carabinieri della StazioneTorpignattara, la donna, un’italiana di 71 anni, è ora gravemente indiziata di aver “spillato” ben 15.500ad un pensionato di 89 anni, invalido, che era stata chiamata ad accudire. Prelevati 15.500in 4 mesi La donna, che da tempo prestava assistenza all’anziano, approfittando della confidenza che aveva con l’ambiente domestico, sarebbe riuscita, in più occasioni, a utilizzare la cartadella vittima con cui è emerso che, tra i mesi di Luglio e Ottobre ...

