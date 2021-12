Olimpiadi di Robotica | proroga iscrizioni al 15 dicembre

Advertising

CorriereUniv : ??Olimpiadi Nazionali di Robotica 2022, proroga Iscrizioni al 15 dicembre ??? La competizione dedicata agli studenti… - citynowit : 'Grazie al prototipo realizzato i giovani dell'Iti-Itg di Vibo Valentia hanno vinto le Olimpiadi di robotica' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Robotica

Orizzonte Scuola

Gli alunni hanno ottenuto come premio un kit dieducativa, specifico per la scuola ... Gabriella Grilli - Dopo i risultati positivi delle diversenello scorso anno scolastico, è ...Un prototipo che aveva già garantito loro la vittoria nellediDoppio appuntamento in Fiera domani e domenica con Expo Elettronica, la storica mostra mercato dedicata all’elettronica di consumo e professionale e la decima edizione di Forlive comics & games, il gr ...Il presidente del Consiglio comunale: "Al libro dell'eccellenza calabrese si aggiunge un importante capitolo che certamente non rimarrà l'ultimo" ...