Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali, ci sono Malcuit ed Elmas (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli-Atalanta le formazioni ufficiali, Spalletti tiene fuori Ounas, lancia Malcuit ed Elmas. Gasperini con Zapata in attacco. Sarà uno scontro al vertice quello tra Napoli e Atalanta, con gli azzurri che vogliono sorpassare di nuovo il Milan che ha vinto con la Salernitana e l’Inter che ha asfaltato la Roma. L’Atalanta, invece, vuole cercare di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica per partecipare alla lotta scudetto. Prima della partita c’è stato anche uno post dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha infiammato i tifosi. Formazione ufficiale Napoli Luciano Spalletti deve fare a meno di tanti calciatori. In un solo colpo al tecnico mancheranno: Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Osimhen, Manolas e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021)le, Spalletti tiene fuori Ounas, lanciaed. Gasperini con Zapata in attacco. Sarà uno scontro al vertice quello tra, con gli azzurri che vogliono sorpassare di nuovo il Milan che ha vinto con la Salernitana e l’Inter che ha asfaltato la Roma. L’, invece, vuole cercare di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica per partecipare alla lotta scudetto. Prima della partita c’è stato anche uno post dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha infiammato i tifosi. Formazione ufficialeLuciano Spalletti deve fare a meno di tanti calciatori. In un solo colpo al tecnico mancheranno: Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Osimhen, Manolas e ...

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - calciomercatoit : ??Da #RomaInter a #NapoliAtalanta: SEGUITE la MARATONA #SerieA sulla CMIT TV ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - tcm24com : Formazioni ufficiali: Napoli-Atalanta #Napoli #Atalanta #seriea - GoldelNapoli : Le scelte dei due tecnici per il match di #SerieA -