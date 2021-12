Giudice Sportivo Serie A | quattro giocatori squalificati dopo i posticipi

Advertising

ItalianSerieA : New post: GIUDICE SPORTIVO, SERIE A TIM – 15ª GIORNATA - infoitsport : Serie A, Giudice Sportivo 15ª giornata: otto squalificati, quattro solo da ieri - Muivida1 : @ruoteaggiustate se l'avesse fatto #Zaniolo sarebbe stato crocifisso d'apprima dai commentatori tv, poi dai nostri… - spaziocalcio : #SerieA, tutti i provvedimenti integrali del #GiudiceSportivo: #Roma e #Udinese le più colpite - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 15ª giornata: otto squalificati, quattro solo da ieri - -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

Commenta per primo Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 dicembre 2021, ha assunto le decisioni qui di ...Il Pisa visto in 32 paesi del mondo In libreria 'Ciccio, il riccio che si trasforma': un libro in Caa che racconta l'Autismo e fa riflettere sulla diversità: Squalificato Birindelli, ...Il giudice sportivo ha squalificato i seguenti giocatori a seguito del turno infrasettimanale giocato e conclusosi ieri sera. SOUZA SILVA Walace (Udinese): per avere, al 53° del secondo tempo, dopo la ...Contro i canarini non sarà disponibile Mattia Proietti, fermato per un turno dal giudice sportivo. In forse Falletti ...