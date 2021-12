Covid: da Ue al massimo linee guida su obbligatorietà vaccino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bruxelles, 3 dic. (AdnKronos Salute) - I capi di Stato e di governo dell'Ue nel Consiglio europeo del 16-17 dicembre a Bruxelles "potranno discutere con attenzione" il tema dell'eventuale obbligatorietà del vaccino anti-Covid, ma "la priorità è raggiungere un tasso di vaccinazione più alto". E, se ci fossero proposte di discutere di obbligatorietà, molto probabilmente assumerebbero la forma di linee guida Ue, piuttosto che di un regolamento che sarebbe vincolante in tutta l'Unione. Lo spiega in un'intervista a 'Politico.eu' il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue, Pietro Benassi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bruxelles, 3 dic. (AdnKronos Salute) - I capi di Stato e di governo dell'Ue nel Consiglio europeo del 16-17 dicembre a Bruxelles "potranno discutere con attenzione" il tema dell'eventualedelanti-, ma "la priorità è raggiungere un tasso di vaccinazione più alto". E, se ci fossero proposte di discutere di, molto probabilmente assumerebbero la forma diUe, piuttosto che di un regolamento che sarebbe vincolante in tutta l'Unione. Lo spiega in un'intervista a 'Politico.eu' il rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue, Pietro Benassi.

