Correa e il suo trasferimento all’Inter | “Qui per vincere lo scudetto”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervistato dal Corriere dello Sport, Joaquinha parlato degli obiettivi della ‘sua’ Inter dell’addio alla Lazio: “Sono stato a Roma per tre anni, abbiamo alzato due trofei e conquistato l’accesso agli ottavi di Champions dopo vent’anni. Abbiamo vinto 12 partite di fila in casa e stabilito così un nuovo record per il club. L’esperienza alla Lazio la ricorderò per sempre con grande affetto, però era arrivato il momento di cambiare aria. Sono venutoperlo. L’obiettivo della squadra è quello di conquistare la seconda stella”. SportFace.

Inter: Joaquin Correa parla del suo passaggio in nerazzurro e della sua esperienza a Milano. L'attaccante argentino acquistato questa estate dalla Lazio, è stato intercettato dal Corriere dello Sport, a cui ha parlato del suo trasferimento all'Inter e del suo passato biancoceleste. L'attaccante dell'Inter ci ha tenuto ad elogiare Simone Inzaghi per averlo voluto a tutti i costi in nerazzurro.