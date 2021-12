Speed skating, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Salt Lake City (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo gli appuntamenti in Polonia e in Norvegia, la Coppa del Mondo di Speed skating volge il proprio sguardo agli Stati Uniti, ovvero a Salt Lake City. Sul veloce anello di ghiaccio dello Utah assisteremo a confronti molto interessanti che concorreranno a dare un quadro più preciso rispetto agli atleti qualificati per le Olimpiadi Invernali di Pechino. In questo contesto l’Italia guidata dal direttore delle squadre azzurre, Maurizio Marchetto, ha grandi motivazioni. Saranno quattordici i convocati per questo appuntamento negli States che avrà in programma prove decisamente interessanti per i nostri colori, come ad esempio le due Mass Start. I convocati dell’Italia Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo gli appuntamenti in Polonia e in Norvegia, ladeldivolge il proprio sguardo agli Stati Uniti, ovvero a. Sul veloce anello di ghiaccio dello Utah assisteremo a confronti molto interessanti che concorreranno a dare un quadro più preciso rispetto agli atleti qualificati per le Olimpiadi Invernali di Pechino. In questo contesto l’Italia guidata dal direttore delle squadre azzurre, Maurizio Marchetto, ha grandi motivazioni. Saranno quattordici iper questo appuntamento negli States che avrà in programma prove decisamente interessanti per i nostri colori, come ad esempio le due Mass Start. INoemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida ...

