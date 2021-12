Samsung S21 e Pixel 6 funzioneranno come chiavi per le nuove auto di BMW

(Di giovedì 2 dicembre 2021)6 e Galaxy S21 diventanoper la vostra BMW. Con Android 12 arriva la funzione di Android, che permette agli smartphone di essere utilizzatiper aprire la macchina. Google non si ferma mai e lo fa introducendo interessanti novità sotto il profilo del suo sistema operativo mobile, Android 12. Il robottino verde diventa sempre più smart, con una funzione che finalmente smorzerà il senso di invidia nei confronti di tutti i possessori di una Tesla. Ebbene,anticipato negli scorsi mesi da Google, è ora possibile aprire la nostra macchina con lo smartphone. Una funzionalità rivolta in particolare ai possessori di alcuni modelli di BMW, marchio premium tedesco che, in collaborazione con Google, punta nella direzione degli smartphone...

TuttoAndroid : Il Quiz di Vodafone Happy Black mette in palio ricariche e dispositivi Samsung #galaxys21 #samsung - lillydessi : Diverse novità con gli aggiornamenti Samsung, Huawei, POCO, OnePlus e HONOR - ventuvox : @xArthurShelby18 Pero' spendere 1.300 euro di Iphone 13 o Samsung s21 ultra ha un senso. Cerchiamo di fare meno i… - lillydessi : Fino a 200 euro di sconto su tanti prodotti Samsung con questi codici sconto - - chic4dorada : @JakeReale Queste? Ha avuto problemi con la lettura dell'impronta? ESR Pellicola Compatibile con Samsung Galaxy S2… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung S21

Hardware Upgrade

Il TOP di gamma più piccolo?Galaxy, in offerta oggi da Smarterstore a 665 euro oppure da Amazon a 718 euro . 8 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu FONTE Notizie Relazionate ......versione del robottino verde è già arrivata in versione stabile sui flagship della serie Galaxye si appresta a raggiungere anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 . Manon ...Come le altre versioni Fan Edition, anche questo S21 FE dovrebbe essere caratterizzato da specifiche di fascia alta e prezzo contenuto.Samsung è in prima fila tra i produttori del mondo Android quando si tratta di supporto software. La One UI 4.0 basata sull'ultima versione del robottino verde è già arrivata in versione stabile sui f ...