Marco Mengoni | “Materia Terra” è il suo nuovo album di inediti

Advertising

SkyTG24 : Marco Mengoni alla ricerca di se stesso e delle sue radici nel nuovo album Materia (Terra) - IlContiAndrea : Marco Mengoni a FqMagazine: “Ho paura della paura, sono stato troppo severo con me e mi sono immerso nella musica p… - rockolpoprock : Marco Mengoni “Materia (Terra), un disco da club, che odora di soffitti bassi, di velluto” - EsmahSultan : RT @amaricord: Marco Mengoni semplicemente patrimonio dell'umanità - Tizianabarile3 : RT @SocialArtistOF2: Fuori ORA su tutte le piattaforme, #MateriaTerra, il nuovo album di inediti di Marco Mengoni. Dicci cosa ne pensi qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni

Lasciatevi sorprendere.è tornato, ma non è il 'solito'. O meglio: ilche il pubblico ha conosciuto e amato c'è sempre, ma in più, e in meglio, c'è la volontà di uscire dai canoni del ...E intorno a questa "assoluzione" gira il nuovo lavoro di, Materia (Terra), in uscita il 3 dicembre per Epic Records Italy/Sony Music Italy e che arriva a più di due anni dal ...Marco Mengoni è tornato, ma non è il 'solito' Marco Mengoni. Lasciatevi sorprendere. O meglio: il Mengoni che il pubblico ha conosciuto e amato c'è sempre, ma in più, e in meglio, c'è la volontà di us ...Vaia è una start up trentina composta da giovani che hanno deciso di recuperare il legno dei tantissimi abeti caduti nella tempesta di pioggia e di vento omonima del 2018. In occasione della presentaz ...