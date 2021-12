Caso Peng Shaui | sospesi i tornei femminili di tennis in Cina

Agenzia_Ansa : La Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il… - ilriformista : Caso Peng Shuai, la Wta sospende il tennis in Cina e Pechino accusa: 'Politicizzate lo sport'. Ieri il Cio ha avuto… - Agenzia_Ansa : Caso Peng, Djokovic con la Wta sulla sospensione di tutti i tornei di tennis in Cina. Pechino: 'Non politicizzare l… - infoitsport : Caso Peng: il tennis femminile spinge al tie break censura cinese (e Cio) - infoitsport : ITF e ATP sollecitano indagini sul caso Peng. La Cina si indigna con la WTA -

Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha espresso il suo pieno appoggio alla WTA per la decisione di sospendere i tornei in Cina per ilShuai: 'Supporto la decisione della WTA perché non abbiamo abbastanza notizie sulla', ha detto in conferenza stampa. 'Non vedo niente di male da parte della Wta " ma anche dell'ATP " ...Shuai, le reazioni in Cina Il governo cinese respinge le accuse della WTA. "Ci opponiamo alla politicizzazione dello sport" fa sapere il ministro degli esteri attraverso il portavoce Wang ...(Sportface.it) Flavia Pennetta: "Uniti per Peng Shuai, in gioco i diritti di tutti" di Paolo Rossi. L'ex campionessa azzurra sul caso della tennista cinese: "Se la Wta, di solito prudente, ha deciso ...La Women’s Tennis Association congela gli accordi congelati dopo l'accusa di violenza sessuale della campionessa Peng. Ma il Cio fa scudo a Pechino (e a Olimpiadi miliardarie) e indebolisce la mossa d ...