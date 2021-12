Calcio: 'Dirigente dell'anno', Premio Scopigno a Paolo Maldini (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il riconoscimento è stato consegnato a Milanello al dt rossonero MILANO - Questa mattina a Milanello il presidente ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, ha consegnato il Premio Manlio Scopigno "... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il riconoscimento è stato consegnato a Milanello al dt rossonero MILANO - Questa mattina a Milanello il presidente ASDCup, Fabrizio Formichetti, ha consegnato ilManlio"...

Advertising

DarioViPu64 : @MarcoIaria1 @LuigiTironel7 ?? economico e dirigenziale non può essere quello di una società. Secondo me una modifi… - ImpieriFilippo : RT @francescoricciu: #Dazn ' non ci siamo accorti del fallo su Rrhamani' #Spalletti ' non ho un dirigente che viene a parlare degli arbitri… - francescoricciu : #Dazn ' non ci siamo accorti del fallo su Rrhamani' #Spalletti ' non ho un dirigente che viene a parlare degli arbi… - BroginiAlessio : 5 punti nelle ultime 8 partite di campionato; Ronaldo che fa le bizze; Una persona che negli ultimi anni ha fatto b… - IlGatto7 : @rabiotmachia È padre dell'arbitro Luca Pairetto, del dirigente della Juventus[1] Alberto Pairetto, di Simone Paire… -