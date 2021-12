Spalletti non ha dubbi: "C'era fallo sul gol del pareggio" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Assenze? Sono mancati calciatori forti, top che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per la gestione della partita. Il Sassuolo è tornato con forza dopo il 2 a 0, abbiamo perso palloni facili e non siamo riusciti a gestire. Dovevamo fare qualcosa in quel momento lì, non ci siamo riusciti. Il Sassuolo è una squadra forte, lo sapevamo”. Spalletti Napoli “Centrocampo? Abbiamo calciatori di qualità. Fabian mi aveva chiesto di sostituirlo, io gli ho detto ‘altri 2 minuti’ e si è fatto male. Mi dispiace, ora ha un po’ di problema, come Koulibaly. Il campo non era di grandissima qualità. Valuteremo, i medici sono di primissima qualità. Ad ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Assenze? Sono mancati calciatori forti, top che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per la gestione della partita. Il Sassuolo è tornato con forza dopo il 2 a 0, abbiamo perso palloni facili e non siamo riusciti a gestire. Dovevamo fare qualcosa in quel momento lì, non ci siamo riusciti. Il Sassuolo è una squadra forte, lo sapevamo”.Napoli “Centrocampo? Abbiamo calciatori di qualità. Fabian mi aveva chiesto di sostituirlo, io gli ho detto ‘altri 2 minuti’ e si è fatto male. Mi dispiace, ora ha un po’ di problema, come Koulibaly. Il campo non era di grandissima qualità. Valuteremo, i medici sono di primissima qualità. Ad ...

Advertising

realvarriale : 2 punti persi da @sscnapoli che non risponde a @inter e @acmilan.Avanti di 2 reti la capolista perde per infortuni… - mirkocalemme : #Spalletti: 'Per la prima volta, stasera ci è sembrato di giocare in casa. Prima di oggi non si sapeva dove eravamo… - sscnapoli : ??#Spalletti “Non dobbiamo dimostrare niente, dobbiamo lavorare in maniera seria nel quotidiano. Ogni giorno dobbiam… - levrierog : RT @baldanza_sergio: I commentatori di #Dazn che hanno bisogno del sollecito di #Spalletti per far rivedere il fallo su #Rrahmani sulla pun… - Lodamarco1 : RT @realvarriale: 2 punti persi da @sscnapoli che non risponde a @inter e @acmilan.Avanti di 2 reti la capolista perde per infortuni #Insig… -