Chiara Biasi deposita esposto alla questura di Milano: "Mai comprato follower falsi" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Chiara Biasi ha sporto denuncia e fatto partire le indagini per scoprire chi si nasconde dietro le notizie false che circolano sul suo conto riguardo followers falsi. L'articolo proviene da City Roma News.

