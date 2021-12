“Un giudice come Dio comanda”, un libro ricorda Rosario Livatino (Di martedì 30 novembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un libro per illustrare il lavoro giudiziario del magistrato siciliano Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre 1990, all'età di 38 anni mentre lavorava come magistrato ad Agrigento. A raccontarlo nel testo dal titolo “Un giudice come Dio comanda”, presentato a Roma presso la sede di oVer Edizioni, Alfredo Mantovano, Consigliere alla Corte di Cassazione e Vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino e Vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino e Mauro Ronco, Professore emerito di Diritto Penale all'Università di Padova e Presidente del Centro studi Rosario Livatino. Il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Unper illustrare il lavoro giudiziario del magistrato siciliano, assassinato il 21 settembre 1990, all'età di 38 anni mentre lavoravamagistrato ad Agrigento. A raccontarlo nel testo dal titolo “UnDio”, presentato a Roma presso la sede di oVer Edizioni, Alfredo Mantovano, Consigliere alla Corte di Cassazione e Vicepresidente del Centro studi, Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino e Vicepresidente del Centro studie Mauro Ronco, Professore emerito di Diritto Penale all'Università di Padova e Presidente del Centro studi. Il suo ...

