Risultati Serie A | bene la Juventus | pareggio al Bentegodi

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una vittoria, comoda, in trasferta ed una reti bianche. Le due partite serali di questo anticipo del turno infrasettimanale di massimaregalano poche, ma consistenti, emozioni. Vince lasul campo di una Salernitana sempre più ultima, mentre Hellas Verona e Cagliari si spartiscono la posta in palio. Ecco cosa è successo sui campi con idellaA. Lavince in trasferta, reti bianche a Verona: ecco iinA È tutto facilissimo (o quasi) per ladi Massimiliano Allegri all’Arechi di Salerno. I bianconeri passeggiano sulla Salernitana e prendono tre punti fondamentali per rilanciarsi verso le zona europea che conta di più. Nell’impianto sportivo campano apre Dybala ...

Advertising

Gazzetta_it : La rivincita del fondo Elliott: risultati sportivi e commerciali #Milan - laziopress : SERIE A | I risultati delle partite: vincono Atalanta, Fiorentina e Juve. Pareggiano Verona e Cagliari… - infoitsport : Classifica Serie A, 15a giornata: tutti i risultati - pasqualinipatri : SERIE A | I risultati delle partite: vincono Atalanta, Fiorentina e Juve. Pareggiano Verona e Cagliari… - SerPippo : RT @persemprecalcio: ?? La Reggina crolla contro l'Ascoli, il Lecce vince facile, mentre il Pisa pareggia e perde punti. Ecco i risultati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Commenta per primo La Vibonese , dopo un periodo di riflessione legato ainegativi che hanno relegato la compagine calabrese all'ultimo posto nel girone C diC, ha deciso di rinnovare la fiducia a mister Gaetano D'Agostino . Il direttore sportivo Condò e la ...ROMA - Un gol per tempo e la Juve regola almeno la pratica Salernitana , in un momento complicatissimo trae faccende extra campo. All'Arechi decidono Dybala e Morata, con i padroni di casa generosi nel restare in partita e sfortunati nel cogliere un palo con Ranieri che avrebbe pareggiato il ...Risultati Serie B, classifica: nella 15^ giornata del campionato cadetto il Pisa viene fermato dal Perugia e così il Lecce si porta a un punto dalla vetta.Questa sera, si sono giocate le partite di serie B, dove non sono mancati gol e colpi di scena. Il Benevento vince allo scadere a Vicenza per 2-3, una partita che ha rischiato di pareggiare da 0-2 a 2 ...