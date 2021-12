Variante-Covid. Regione Campania: “I quattro contagiati stanno bene” (Di lunedì 29 novembre 2021) Nell’ambito dell’attività di Sorveglianza Covid della Regione Campania, è stato completato il sequenziamento relativo al paziente campano proveniente dall’Africa australe e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia. La Regione fa sapere: “Con lui, sono risultati positivi alla nuova Variante B.1.1.529 la moglie e i due figli. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie alla tecnologia NGS del laboratorio del Ospedale Cotugno. Tecnologia che consente di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.? I quattro pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino”. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di lunedì 29 novembre 2021) Nell’ambito dell’attività di Sorveglianzadella, è stato completato il sequenziamento relativo al paziente campano proveniente dall’Africa australe e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia. Lafa sapere: “Con lui, sono risultati positivi alla nuovaB.1.1.529 la moglie e i due figli. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie alla tecnologia NGS del laboratorio del Ospedale Cotugno. Tecnologia che consente di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore.? Ipazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino”. La Denuncia.

