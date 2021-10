Transizione ecologica, Draghi: “Non comporta distruzione dei posti di lavoro, ma semmai ampliamento. Senza Stato non si fa” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una Transizione ecologica e digitale Senza impegno dello Stato non si può fare. A dirlo davanti ai senatori a Palazzo Madama è Mario Draghi durante il suo intervento in vista del prossimo Consiglio Ue. “Non ci sono alternative all’intervento dello Stato” per fare le due transizioni, ha sottolineato, annunciando che “l’Ue intende produrre il 20% della produzione mondiale dei semiconduttori entro il 2020”. Tornando sulla Transizione ecologica, il presidente del Consiglio ha continuato: “Vogliamo rispettare gli obiettivi di de-carbonizzazione che ci siamo posti per il 2030-2050 – ha spiegato – Perché la riconversione del nostro sistema economico abbia successo è necessario l’impegno di tutti”. “Dobbiamo portare avanti un’agenda climatica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unae digitaleimpegno dellonon si può fare. A dirlo davanti ai senatori a Palazzo Madama è Mariodurante il suo intervento in vista del prossimo Consiglio Ue. “Non ci sono alternative all’intervento dello” per fare le due transizioni, ha sottolineato, annunciando che “l’Ue intende produrre il 20% della produzione mondiale dei semiconduttori entro il 2020”. Tornando sulla, il presidente del Consiglio ha continuato: “Vogliamo rispettare gli obiettivi di de-carbonizzazione che ci siamoper il 2030-2050 – ha spiegato – Perché la riconversione del nostro sistema economico abbia successo è necessario l’impegno di tutti”. “Dobbiamo portare avanti un’agenda climatica ...

