Piero Angela | Mia moglie rinunciò alla Scala per amore Il nostro segreto è il rispetto | da 66 anni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Conobbi Margheritafesta di un’amica: lei aveva 18, io 24-25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all’ultimo anno, una ballerina con un grande avvenire, poi arrivò King Kong a sbaragliare tutto. Ci siamo sposati, abbiamo avuto subito i nostri due figli di cui siamo felicissimi: ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera, anche se lei assicura di non avere rimpianti. Ancora oggi tra noi c’è molto affetto, molto”. Appassionato, ironico, delicato, sorprendente,si racconta e indica con serena consapevolezza la ricetta di un’unione che dura da 66, “il, la stima per il partner, la tolleranza, l’attenzionecorrettezza anche verbale, altrimenti i ...

Agenzia ANSA

Rigoroso, enciclopedico, ironico, garbato, indaga la scienza dell'amore nella nuova serie di Superquark+, dieci puntate da quindici minuti dal 21 ottobre in esclusiva su RaiPlay. "Uno sguardo divulgativo e scientifico sull'amore e sulla sessualità, argomenti che interessano soprattutto i giovani". E' specialmente a loro che Piero Angela si rivolge con la nuova serie di Superquark. La prima regola da rispettare per un rapporto di coppia solido e duraturo, "il rispetto, la stima per il partner, la tolleranza, altrimenti le unioni si spezzano come grissini".